Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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14:30

Шоу-бизнес

В Москве прошла панихида по случаю годовщины смерти Юрия Шатунова

В Москве прошла панихида по случаю годовщины смерти Юрия Шатунова

Сотни итальянцев собрались у виллы Берлускони на церемонию прощания

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Прощание с модельером Юдашкиным прошло на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым прошла в Щелкове

Ровно год назад ушел из жизни певец Юрий Шатунов. Поклонники артиста 23 июня собрались на Троекуровском кладбище, где он похоронен. Многие принесли белые розы.

Солист "Ласкового мая" скончался от инфаркта. Ему было 48 лет. Шатунову стало плохо во время отдыха с друзьями в Подмосковье. Экстренную помощь певцу начали оказывать еще в машине скорой помощи, однако в больницу привезли уже в состоянии клинической смерти.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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