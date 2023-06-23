В Москве прошла панихида по случаю годовщины смерти Юрия Шатунова

Ровно год назад ушел из жизни певец Юрий Шатунов. Поклонники артиста 23 июня собрались на Троекуровском кладбище, где он похоронен. Многие принесли белые розы.

Солист "Ласкового мая" скончался от инфаркта. Ему было 48 лет. Шатунову стало плохо во время отдыха с друзьями в Подмосковье. Экстренную помощь певцу начали оказывать еще в машине скорой помощи, однако в больницу привезли уже в состоянии клинической смерти.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.