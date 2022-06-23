Шатунов был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти – главврач

Медики боролись за жизнь певца Юрия Шатунова полтора часа. Об этом заявил главврач Домодедовской больницы. Туда артиста привезли в состоянии клинической смерти, по дороге у него остановилось сердце.

Последнее время Шатунов постоянно был в разъездах и много работал, а 20 июня состоялся его последний концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.