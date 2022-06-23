Белые розы начали нести к дому детства Шатунова в Оренбурге – губернатор области

Белые розы несут к дому детства певца Юрия Шатунова в Оренбурге. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Ранее мэр города Сергей Салмин сообщил, что в городском Доме памяти откроют мемориальную выставку Шатунова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.