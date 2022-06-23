Юрия Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил представитель артиста.

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Ему стало плохо ночью 22 июня, друзья отвезли его в больницу. Оттуда, уже на скорой, перенаправили в более крупный стационар, но спасти не смогли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.