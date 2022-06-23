Названа причина смерти Юрия Шатунова

Причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Об этом сообщил его пиар-менеджер.

Исполнитель "Белых роз" умер по пути в больницу в Домодедове, сердце остановилось в машине скорой помощи, реанимировать не смогли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

