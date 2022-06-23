Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Скончался солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Артисту было 48 лет.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме.