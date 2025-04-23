В Ватикане началось прощание с Папой Римский Франциском. Гроб внесли в собор Святого Петра после литургии и шествия через главную площадь.

Проститься с понтификом смогут все верующие до 25 апреля. В субботу, 26 апреля, состоятся похороны. Сам Франциск распорядился, чтобы они были скромными. С момента погребения Ватикан начнет девятидневный траур, а после его окончания на выборы нового понтифика соберется конклав кардиналов.

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