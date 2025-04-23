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23 апреля, 11:15

Культура

Москвичи готовятся проститься с Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

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Менее чем через час в Храме Христа Спасителя начнется церемония прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором-монументалистом Зурабом Церетели. Проводы продлятся до 23:00 – специально, чтобы москвичи и гости столицы успели попрощаться с художником.

После этого тело Церетели перевезут в Тбилиси, где 26 апреля пройдут похороны. Мастер создал более 5 тысяч произведений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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