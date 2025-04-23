Москвичи готовятся проститься с Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Менее чем через час в Храме Христа Спасителя начнется церемония прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором-монументалистом Зурабом Церетели. Проводы продлятся до 23:00 – специально, чтобы москвичи и гости столицы успели попрощаться с художником.

После этого тело Церетели перевезут в Тбилиси, где 26 апреля пройдут похороны. Мастер создал более 5 тысяч произведений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.