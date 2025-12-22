Форма поиска по сайту

22 декабря, 22:15

Культура

Новости мира: умер британский певец Крис Ри

Новости мира: умер британский певец Крис Ри

В Москве простились с легендой отечественного футбола Никитой Симоняном

В Москве простились с лучшим бомбардиром ФК "Спартак" Никитой Симоняном

Тренер Черчесов заявил, что футболист Симонян ему многим помог

Тренер Газзаев назвал футболиста Симоняна великим спортсменом

Москвичи смогут посетить церемонию прощания с Никитой Симоняном

Церемония прощания с Никитой Симоняном началась на "Лукойл Арене"

"Спартак" переименовал трибуну на домашнем стадионе в честь футболиста Симоняна

Бомбардир московского "Спартака" Симонян скончался на 100-м году жизни

Церемония прощания с футболистом Симоняном состоится 27 ноября

Умер британский певец и автор песен Крис Ри. О смерти исполнителя сообщила его семья. Ри известен во всем мире такими хитами, как The Road to Hell, Looking For The Summer, The Blue Cafe и другими.

Мощный снегопад прошел на северо-западе и в центре Саудовской Аравии. Снежный покров накрыл не только горы, но и местные пустыни.

В Риме состоялась рождественская акция в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Около 500 велосипедистов в костюмах Санта-Клаусов стартовали от Колизея и проехали по центральным улицам города через главные достопримечательности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

