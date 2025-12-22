Новости мира: умер британский певец Крис Ри

Умер британский певец и автор песен Крис Ри. О смерти исполнителя сообщила его семья. Ри известен во всем мире такими хитами, как The Road to Hell, Looking For The Summer, The Blue Cafe и другими.

Мощный снегопад прошел на северо-западе и в центре Саудовской Аравии. Снежный покров накрыл не только горы, но и местные пустыни.

В Риме состоялась рождественская акция в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Около 500 велосипедистов в костюмах Санта-Клаусов стартовали от Колизея и проехали по центральным улицам города через главные достопримечательности.

