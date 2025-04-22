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22 апреля, 14:15

Культура

Скульптора Зураба Церетели похоронят в Грузии 26 апреля

Скульптора Зураба Церетели похоронят в Грузии 26 апреля

Прощание со скульптором Зурабом Церетели пройдет в храме Христа Спасителя

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Скульптора и художника Зураба Церетели похоронят рядом с супругой в субботу, 26 апреля, в Грузии, сообщил его помощник.

Церетели ушел из жизни на 92-м году в своем доме в Переделкине. Он скончался ночью в окружении семьи – у него остановилось сердце.

Попрощаться с художником родные, друзья и поклонники смогут в Москве – церемония прощания пройдет в храме Христа Спасителя 25 апреля с 12:00 и до позднего вечера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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