Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 10:15

Культура

Скончался советский и российский скульптор-монументалист Зураб Церетели

Скончался советский и российский скульптор-монументалист Зураб Церетели

В Ватикане готовятся к выборам нового главы католической церкви

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского

Папа Римский Франциск скончался от инсульта

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

Месса по Папе Римскому Франциску пройдет в Москве 24 апреля

Полиция Рима усиливает меры безопасности после смерти Папы Римского

В российских католических храмах помолятся об упокоении Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет

Ушел из жизни один из самых известных и востребованных столичных скульпторов Зураб Церетели. Живописец, монументалист, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и России, президент Российской академии художеств руководил многими масштабными проектами.

Например, в 1980 году он был главным художником Олимпийских игр в Москве, а потом – художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе, который открыли к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
утратыкультуравидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика