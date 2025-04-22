Скончался советский и российский скульптор-монументалист Зураб Церетели

Ушел из жизни один из самых известных и востребованных столичных скульпторов Зураб Церетели. Живописец, монументалист, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и России, президент Российской академии художеств руководил многими масштабными проектами.

Например, в 1980 году он был главным художником Олимпийских игр в Москве, а потом – художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе, который открыли к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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