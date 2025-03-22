22 марта, 20:45Культура
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 марта
В Театре Российской армии установили портрет народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. Актриса ушла из жизни после продолжительной болезни. Ей было 85 лет.
Провайдер домашнего интернета, который пострадал от массированной DDoS-атаки, сообщил, что полностью восстановил работу. Этот оператор обслуживал не только домашние роутеры, через его сети в некоторых ЖК работали домофоны и шлагбаумы. Из-за этого были сообщения, что люди не могли зайти в подъезды и попасть домой.
Электросамокаты и велосипеды снова доступны для аренды. Сезон открыли еще 15 марта, однако через два дня прокат поставили на паузу из-за непогоды. Теперь же в город вернулся стабильный плюс
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Москвичам рассказали о самых ярких ролях актрисы Ларисы Голубкиной
- Возгорание сухой травы заметили в столичных парках