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22 марта, 20:45

Культура

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 марта

Москвичи несут цветы к портрету артистки Ларисы Голубкиной в Театре Российской армии

Москвичам рассказали о самых ярких ролях актрисы Ларисы Голубкиной

Москвичи возлагают цветы к портрету актрисы Ларисы Голубкиной в Театре Российской армии

Актрису Ларису Голубкину проводят в последний путь в Театре Российской армии

Не стало народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной

В Москве простились с народным артистом России Бедросом Киркоровым

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 марта

Сотни поклонников простились с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым

Известные люди посетили церемонию прощания с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым

В Театре Российской армии установили портрет народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. Актриса ушла из жизни после продолжительной болезни. Ей было 85 лет.

Провайдер домашнего интернета, который пострадал от массированной DDoS-атаки, сообщил, что полностью восстановил работу. Этот оператор обслуживал не только домашние роутеры, через его сети в некоторых ЖК работали домофоны и шлагбаумы. Из-за этого были сообщения, что люди не могли зайти в подъезды и попасть домой.

Электросамокаты и велосипеды снова доступны для аренды. Сезон открыли еще 15 марта, однако через два дня прокат поставили на паузу из-за непогоды. Теперь же в город вернулся стабильный плюс

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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