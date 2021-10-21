Прощание с журналистом Казниным пройдет 23 октября на Троекуровском кладбище

Прощание с ведущим Москва FM Дмитрием Казниным состоится в субботу, 23 октября, на Троекуровском кладбище. Церемония начнется в 11:00.

Казнин вел утреннее шоу, выходил в утренние эфиры во время телемостов. Дмитрия не стало накануне. Он несколько лет боролся с онкологией и перенес не одну операцию и химиотерапию. Чтобы справиться с болезнью, на медицинскую помощь регулярно собирали деньги.

Несмотря на все трудности, он продолжал вести эфиры и писал картины. Дмитрию Казнину было 47 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.