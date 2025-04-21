21 апреля, 13:15В мире
Полиция Рима усиливает меры безопасности после смерти Папы Римского
Полиция Рима усиливает меры безопасности после смерти Папы Римского Франциска. К Ватикану уже стекаются паломники и туристы. Особое внимание уделяется площади Святого Петра, этого требует протокол. Обеспечение порядка находится под личным контролем руководителя полиции.
Папы Римского Франциска не стало 21 апреля, ему было 88 лет. Впереди у Ватикана четко утвержденная и отработанная процедура выборов.
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