Церемония прощания с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым прошла в Москве

В Москве простились с народным артистом России Бедросом Киркоровым. Траурные мероприятия прошли на Троекуровском кладбище. Церемония была открыта для всех желающих. За несколько часов до начала перед залом прощания выстроилась очередь из сотен поклонников артиста.

Проводить Киркорова-старшего в последний путь приехали многие известные люди. Среди них – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, певец Григорий Лепс, музыкальный продюсер Игорь Крутой и другие.

Прямую трансляцию с церемонии прощания провела ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.