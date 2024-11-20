В Москве простились с актрисой Светланой Светличной

В Доме кино в Москве прошла церемония прощания с актрисой Светланой Светличной. Проводить в последний путь заслуженную артистку РСФСР пришли родные, друзья, поклонники и коллеги. Среди них – актеры Александр Панкратов-Черный и Валерий Баринов, певец Прохор Шаляпин и другие.

Светлана Светличная скончалась 16 ноября после продолжительной болезни на 85-м году жизни.

За свою карьеру актриса снялась более чем в 40 кинофильмах. Наибольшую известность ей принесла роль роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Светличная появлялась и в таких легендарных картинах, как "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и многих других.