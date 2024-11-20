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20 ноября, 15:15

Культура

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной прошла в Доме кино

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной прошла в Доме кино

Церемония прощания со Светланой Светличной проходит в Доме кино

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Умерла актриса Светлана Светличная

Актриса театра и кино Светличная умерла на 85-м году жизни

Умерла актриса Светлана Светличная

В Москве простились с Заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной, которая скончалась в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Церемония прошла в Белом зале Дома кино, где собрались родственники, друзья, коллеги и поклонники актрисы.

Народный артист РФ Валерий Баринов отметил, что от Светличной исходил особенный женский аромат, который привлекал внимание окружающих. Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный рассказал, что придумал для нее прозвище "Светлячок", подчеркнув ее значимость в "огромной темноте".

Светличная известна по роли в фильме "Бриллиантовая рука", где ее образ стал культовым. Она также снялась в таких картинах, как "Колыбельная", "Стряпуха" и "Семнадцать мгновений весны".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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