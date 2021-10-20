Не стало ведущего радиостанции "Москва-FM" Дмитрия Казнина

Умер ведущий радиостанции "Москва-FM" Дмитрий Казнин. Ему было 47 лет. На радиостанции он вел передачу "Встань москвичом".

В 2015 году ему диагностировали рак, он прошел несколько курсов химиотерапии и операций, а также лечился в Германии.