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20 сентября, 16:30

Культура

Церемония прощания с Николаем Добронравовым завершилась в Москве

Церемония прощания с Николаем Добронравовым завершилась в Москве

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Церемония прощания с Николаем Добронравовым завершилась в Москве 20 сентября. Поэта проводили аплодисментами.

Пришедшие проститься сотни человек собрались у входа в концертный зал Чайковского за несколько часов до начала гражданской панихиды. В зале были друзья, коллеги и поклонники творчества Добронравова. Вдова поэта Александра Пахмутова поблагодарила пришедших на церемонию.

Похоронят Николая Добронравова в этот же день на Новодевичьем кладбище. Поэт скончался 16 сентября на 95-м году жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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