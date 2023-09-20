Церемония прощания с Николаем Добронравовым завершилась в Москве 20 сентября. Поэта проводили аплодисментами.

Пришедшие проститься сотни человек собрались у входа в концертный зал Чайковского за несколько часов до начала гражданской панихиды. В зале были друзья, коллеги и поклонники творчества Добронравова. Вдова поэта Александра Пахмутова поблагодарила пришедших на церемонию.

Похоронят Николая Добронравова в этот же день на Новодевичьем кладбище. Поэт скончался 16 сентября на 95-м году жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.