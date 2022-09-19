Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в часовне Георга VI в Виндзоре

Королеву Елизавета II похоронили в часовне короля Георга VI в Виндзорском замке, рядом с мужем принцем Филиппом. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Ранее в часовне завершилась служба – последнее прощание с королевой. А до этого панихида по Ее Величеству прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

