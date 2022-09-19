Великобритания простилась с королевой Елизаветой II. Панихида прошла в Вестминстерском аббатстве. После церемонии прощания дубовый гроб с телом Ее Величества опустили в королевскую усыпальницу.

Елизавета Вторая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила дольше всех в британской истории – 70 лет и 7 месяцев. Новым монархом стал ее старший сын Чарльз. Дата коронации нового правителя пока что не назначена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.