Церемония прощания с Елизаветой II завершится в часовне Святого Георгия

В Виндзоре, в часовне Святого Георгия, началась служба. Ранее панихида по Ее Величеству прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Елизавету II решили похоронить вместе с супругом, принцем Филиппом, в мемориальной часовне, где упокоен и отец королевы.

Правительство Великобритании не пригласило российскую делегацию на похороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.