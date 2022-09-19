Прощание с Елизаветой II завершится в часовне Святого Георгия

19 сентября Англия прощалась с Елизаветой II. Прощание завершится в часовне Святого Георгия. Панихида по королеве ранее прошла в Вестминстерском аббатстве.

Затем у арки Веллингтона в Лондоне дубовый гроб с телом Елизаветы II поместили в катафалк, и он отправился в Виндзор. После церемонии прощания его опустят в королевскую усыпальницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.