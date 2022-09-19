Панихида по Елизавете II прошла в Вестминстерском аббатстве

19 сентября Англия прощалась с Елизаветой II. Панихида по Ее Величеству ранее прошла в Вестминстерском аббатстве. Затем у арки Веллингтона в Лондоне гроб поместили в катафалк, который должен отвезти тело королевы в Виндзорский замок.

В замке пройдет служба в часовне Святого Георгия – это последнее прощание с монархом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.