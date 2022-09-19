В Вестминстерском аббатстве в Лондоне прошла официальная церемония похорон Елизаветы II , после которой последовало общенациональное двухминутное молчание. Завершил государственную похоронную службу национальный гимн.

Государственный катафалк с телом Елизаветы II направился в Виндзорский замок. Там в часовне святого Георгия состоится последняя публичная церемония. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.