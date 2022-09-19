В Вестминстерском аббатстве в Лондоне завершилась официальная церемония похорон Елизаветы II, после которой последовало общенациональное двухминутное молчание. Процессия с гробом королевы направилась к арке Веллингтона.

Оттуда государственный катафалк в сопровождении парада с королевским салютом отправится в Виндзор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.