Официальная церемония похорон Елизаветы II началась в Великобритании. Церемония началась ровно в 11:00 по лондонскому времени (13:00 по московскому времени) в Вестминстерском аббатстве. Туда гроб королевы сопровождали 142 моряка Королевского флота.

Во главе торжественной процессии шел король Карл III вместе с другими членами королевской семьи. Траурная процессия проходила с музыкальным сопровождением около 200 волынщиков и барабанщиков.

По окончании панихиды в Вестминстерском аббатстве будет объявлена общенациональная минута молчания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.