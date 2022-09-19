На похороны Елизаветы II в Лондон может прибыть до миллиона человек. Об этом написали британские СМИ.

Полиция готовится к беспрецедентным мерам безопасности. С 14 сентября гроб с телом королевы был выставлен для прощания в Вестминстер-холле. Сейчас доступ к очереди уже закрыт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.