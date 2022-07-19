В Москве простились с бывшим тренером сборной России по футболу Георгием Ярцевым. В манеже академии "Спартака" собрались бывшие и действующие футболисты клуба, а также воспитанники и болельщики Ярцева. На прощании присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин, бывший тренер красно-белых Олег Романцев и известный футболист Никита Симонян.

Для людей, связанных с футболом, имя Георгия Ярцева является легендарным. В качестве футболиста он играл за столичный "Спартак", смоленскую "Искру", московские "Локомотив" и "Москвич". В составе "Спартака" он стал чемпионом СССР. Будучи уже тренером этого клуба, Ярцев в 1996 году выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год он возглавлял сборную России.

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