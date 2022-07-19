Прощание с бывшим тренером "Спартака" Георгием Ярцевым прошло в манеже академии клуба

Прощание с бывшим тренером сборной России по футболу и "Спартака" Георгием Ярцевым прошло в манеже академии московского клуба. На церемонии присутствовали бывшие и действующие футболисты "Спартака", руководство клуба и болельщики. Также с Ярцевым пришли простится главный тренер сборной России Валерий Карпин, бывший тренер красно-белых Олег Романцев и знаменитый футболист Никита Симонян.

Георгий Ярцев играл за костромской и столичный "Спартак", смоленскую "Искру", московские "Локомотив" и "Москвич". В составе "Спартака" он стал чемпионом СССР. В качестве тренера Ярцев работал в нескольких столичных клубах. В 1996 году со "Спартаком" он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 года Георгий Ярцев возглавлял сборную России. Ярцев умер 15 июля, ему было 74 года.

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