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19 мая, 13:15

Культура

Скончался советский и российский балетмейстер Юрий Григорович

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Ушел из жизни знаменитый советский и российский хореограф, народный артист Советского Союза и России Юрий Григорович. Балетмейстеру было 98 лет. Он признан одним из самых выдающихся хореографов XX века.

Григорович – автор восьми оригинальных балетых постановок. Также он принимал участие в создании почти всех классических спектаклей, составляющих основу репертуара Большого театра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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