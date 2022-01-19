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Культура

11:30

Гражданская панихида по журналисту Зеленскому началась в Москве

утраты культура видео Станислав Кулик Евгения Мирошкина

В ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве началась гражданская панихида по журналисту Михаилу Зеленскому.

Зеленский скончался 12 января во время отдыха в Доминиканской Республике. Журналист попал в местную клинику, но врачи не смогли его спасти. Ему было 46 лет.

Позже в российском посольстве сообщили, что причиной смерти Зеленского стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Михаил Зеленский за свою карьеру работал на радио, телевидении и, говорят, очень любил своих студентов. Он преподавал будущим журналистам. В конце 90-х работал на радио и вел информационные программы на ТВЦ. А затем стал ведущим дневных выпусков "Вестей" и "Вестей Москва", работал на "России 24". Также он вел программу "Прямой эфир", потом перешел на "Культуру".

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