Гражданская панихида по журналисту Зеленскому началась в Москве

В ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве началась гражданская панихида по журналисту Михаилу Зеленскому.

Зеленский скончался 12 января во время отдыха в Доминиканской Республике. Журналист попал в местную клинику, но врачи не смогли его спасти. Ему было 46 лет.

Позже в российском посольстве сообщили, что причиной смерти Зеленского стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Михаил Зеленский за свою карьеру работал на радио, телевидении и, говорят, очень любил своих студентов. Он преподавал будущим журналистам. В конце 90-х работал на радио и вел информационные программы на ТВЦ. А затем стал ведущим дневных выпусков "Вестей" и "Вестей Москва", работал на "России 24". Также он вел программу "Прямой эфир", потом перешел на "Культуру".