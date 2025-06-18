Скончалась народная артистка России Наталья Тенякова

На 81-м году жизни умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МХТ имени Чехова, где актриса служила с 1988 года.

Ранее она играла на сценах Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, Большого драматического театра и театра имени Моссовета. В ее фильмографии такие известные картины, как "Любовь и голуби", "Отцы и дети", "Гроза над Белой".

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