Прощание с Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова

Прощание c актером театра и кино Андреем Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова 20 или 21 февраля. Об этом сообщил художественный руководитель театра Сергей Женовач.

О смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля.

Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. В 1961 году он окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета, работал актером в театрах "Современник" и МХТ имени Чехова. Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" и благодаря роли Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).