Москвичам рассказали, когда пройдет церемония прощания с Андреем Мягковым

В МХТ имени Чехова определили дату прощания с Андреем Мягковым. Церемония пройдет уже в субботу.

Новость о смерти всеми любимого артиста пришла утром 18 февраля. Он скончался на 83-м году жизни. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.