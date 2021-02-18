Церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится 20 февраля

В МХТ имени Чехова определили дату прощания с Андреем Мягковым. Церемония пройдет 20 февраля.

О смерти артиста стало известно утром 18 февраля. Актер скончался в возрасте 82 лет. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.