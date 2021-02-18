Церемония прощания с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова

Прощание с актером Андреем Мягковым пройдет 20 февраля в МХТ имени Чехова. Об этом сообщил художественный руководитель театра Сергей Женовач.

О смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Народный артист РСФСР умер на 83-м году жизни.