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17 июля, 16:45

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Прощание с кинорежиссером Александром Миттой состоялось в Москве

Прощание с кинорежиссером Александром Миттой состоялось в Москве

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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Александра Митты

В Центральном доме литератора состоялось прощание с народным артистом РФ, кинорежиссером Александром Миттой. Классик отечественного кинематографа ушел из жизни в ночь на 14 июля в возрасте 92 лет.

Проводить Александра Митту в последний путь пришли друзья и коллеги, а также преподаватели и выпускники его киношколы. Церемонию посетили гендиректор Первого канала Константин Эрнст, народный артист России Евгений Герасимов, режиссеры Николай Лебедев и Валерия Гай Германика, музыкант Гарик Сукачев и другие.

Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил Владимир Путин. Президент назвал Александра Митту "человеком щедрого и самобытного дарования".

Гроб с телом народного артиста вынесли из здания под аплодисменты.

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