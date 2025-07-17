Прощание с кинорежиссером Александром Миттой состоялось в Москве

В Центральном доме литератора состоялось прощание с народным артистом РФ, кинорежиссером Александром Миттой. Классик отечественного кинематографа ушел из жизни в ночь на 14 июля в возрасте 92 лет.

Проводить Александра Митту в последний путь пришли друзья и коллеги, а также преподаватели и выпускники его киношколы. Церемонию посетили гендиректор Первого канала Константин Эрнст, народный артист России Евгений Герасимов, режиссеры Николай Лебедев и Валерия Гай Германика, музыкант Гарик Сукачев и другие.

Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил Владимир Путин. Президент назвал Александра Митту "человеком щедрого и самобытного дарования".

Гроб с телом народного артиста вынесли из здания под аплодисменты.