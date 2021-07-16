Прощание с Петром Мамоновым пройдет в Донском монастыре

Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля в 09:30 в Донском монастыре. Об этом сообщила вдова музыканта.

Похоронят его в городе Верее в Подмосковье, где Мамонов жил в последние годы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.