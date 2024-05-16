Российский живописец Сергей Андрияка умер на 66-м году жизни

Российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств художника.

Сергей Андрияка известен как один из лучших мастеров современной акварельной живописи, как основатель собственной школы акварели. Им написано более 10 тысяч работ. Большинство своих работ Андрияка рисовал по памяти, без предварительного рисунка карандашом.