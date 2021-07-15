Сергей Галанин рассказал о Петре Мамонове

Музыкант Сергей Галанин отреагировал на сообщения о смерти Петра Мамонова.

"Если в рок-н-роле и может быть самый правильный, я не скажу слово святой человек, но на пути к этому, – это, конечно же, Петр Николаевич, который мог совмещать и вроде бы такой не очень правильный рок-н-рол с мыслями о небе и о боге. Для меня это какой-то разрыв, я до сих пор не могу понять, в какую сторону двигаться. А он как-то нашел правильную дорогу, дорогу к богу", – отметил он в беседе с Москвой 24.

Актер и музыкант Петр Мамонов скончался в возрасте 70 лет 15 июля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.