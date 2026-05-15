15 мая, 16:20

События

Церемония прощания с телеведущим Владимиром Молчановым прошла в Москве

В московском храме Космы и Дамиана в Шубине состоялась церемония прощания с тележурналистом Владимиром Молчановым. Для миллионов зрителей он стал одним из символов позднесоветского телевидения. Широкую известность Молчанову принесла программа "До и после полуночи", автором и ведущим которой он являлся. Также в разные годы Молчанов вел программы "Время", "90 минут" и "120 минут", был создателем различных публицистических и информационных проектов.

Попрощаться с телеведущим пришли родные, друзья и поклонники, а также коллеги. Среди них – гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Владимир Познер, журналисты Юрий Рост и Александр Любимов, режиссер Иван Цыбин, телеведущая Яна Чурикова.

Тело Молчанова кремируют, после чего, по данным СМИ, захоронят на Ваганьковском кладбище. Дата церемонии не разглашается.

