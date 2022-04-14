На Новодевичьем кладбище состоялась поминальная церемония по Жириновскому

14 апреля на Новодевичьем кладбище состоялась поминальная церемония по лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Почтить память усопшего собрались родные, друзья и соратники политика.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично провел отпевание Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя 8 апреля. В тот же день в Доме союзов прошла церемония прощания, которую посетил Владимир Путин. С воинскими почестями под оружейные залпы Владимир Жириновский был похоронен на Новодевичьем кладбище.