Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Инну Чурикову решено похоронить на Новодевичьем кладбище, заявил директор "Ленкома" Марк Варшавер. Ранее сообщалось, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Чурикова умерла 14 января в больнице. Прощание пройдет во втрорник на сцене "Ленкома". А сегодня из-за траура там отменили вечерний спектакль. Смерть актрисы стала огромной утратой для её поклонников и коллег.

Микроавтобус и трактор столкнулись на юге Москвы. Об этом сообщают в пресс-службе столичного ГУ МВД. По предварительным данным, на улице Подольских Курсантов трактор выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. Есть пострадавшие, их количество уточняется. Известно, что одна женщина госпитализирована. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.



Работы на закрытом участке зеленой ветки метро идут по графику. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Специалисты полностью реконструируют тоннель между станциями "Царицыно" и "Кантемировская". Кстати, там уложат специальные шпалы, чтобы уменьшить шум и вибрации в вагонах.

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