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12 сентября, 11:15

Общество

Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет

Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет

Известный журналист Николай Сванидзе скончался в Москве

Тележурналист Николай Сванидзе умер в Москве

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Известный журналист Николай Сванидзе скончался в Москве на 70-м году жизни. Его называют одним из основателей современного российского телевидения. С 1991 года он вел программы на ВГТРК и радиостанциях и был автором ряда исторических документальных фильмов.

Как рассказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, Сванидзе тяжело болел. Он страдал ишемией головного мозга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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