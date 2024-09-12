Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет

Известный журналист Николай Сванидзе скончался в Москве на 70-м году жизни. Его называют одним из основателей современного российского телевидения. С 1991 года он вел программы на ВГТРК и радиостанциях и был автором ряда исторических документальных фильмов.

Как рассказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, Сванидзе тяжело болел. Он страдал ишемией головного мозга.

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