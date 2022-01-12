Не стало журналиста и телеведущего Михаила Зеленского

На 47-м году жизни умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Сообщается, что смерть произошла в Доминикане, где он отдыхал вместе с женой. Предварительно, у телеведущего случился инсульт.

Зеленский пришел на телевидение в конце 90-х. Многие знают его, как ведущего "Вести Москва", телеканала Россия 24 и программы "Прямой эфир" на России 1.

Герои, которые приходили к нему, всегда отмечали, как он вникал в материал и поддерживал атмосферу в студии. В 2016 году Михаил Зеленский перешел на телеканала "Культура".