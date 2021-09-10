Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге. Церемония погребения прошла на Северном кладбище.

Ранее с министром простились в Москве. Траурная церемония состоялась на улице Ватутина, в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

Проститься с Евгением Зиничевым приехали президент, члены правительства, губернаторы и деятели культуры, а также сослуживцы.

Владимир Путин принес букет бордовых роз и выразил соболезнования вдове и сыну погибшего министра.

Почетный караул нес траурную вахту, рядом с постаментом лежали многочисленные награды Зиничева. Накануне министру присвоили звание Героя России посмертно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.