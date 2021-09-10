Тело Евгения Зиничева доставили спецбортом в Санкт-Петербург

Спецборт с телом Евгения Зиничева прибыл в Санкт-Петербург. Главу МЧС похоронят на Северном кладбище.

До этого с Зиничевым прощалась Москва. Соболезнования его родным, близким и коллегам лично выразил Владимир Путин.

Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Красноярском крае, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Тот приехал в Норильск, чтобы выбрать места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

За героизм, мужество и отвагу Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.