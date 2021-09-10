11:15
Москва простилась с главой МЧС Евгением Зиничевым. Траурная церемония прошла на улице Ватутина в Национальном центре управления в кризисных ситуациях министерства.
Почетный караул нес вахту, рядом с постаментом лежали многочисленные награды Зиничева. Проститься с министром пришло множество людей, церемонию посетил и Владимир Путин.
Похоронят Евгения Зиничева в Санкт-Петербурге, откуда он родом. Туда катафалк "Аурус" доставят спецбортом Ил-76.
Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Красноярском крае, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Тот приехал в Норильск, чтобы выбрать места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.
За героизм, мужество и отвагу Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
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