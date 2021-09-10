В Москве простятся с Евгением Зиничевым

В пятницу, 10 сентября, в Москве прощаются с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым. Церемония пройдет с 08:00 ло 09:00 в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях.

Похоронят министра 10 сентября в Санкт-Петербурге, откуда он родом. Лафет с телом Зиничева доставят в северную столицу спецбортом Ил-76.

Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Красноярском крае, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Тот приехал в Норильск, чтобы выбрать места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

За героизм, мужество и отвагу Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.